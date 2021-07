La Cina afferma di aver costruito il treno più veloce al mondo

21 Luglio 2021 – 15:04

(immagine: CCRC Corporation Ltd/Twitter)In Cina è stato presentato un nuovo treno a levitazione magnetica (maglev), appena inaugurato dalla China Railway Rolling Stock Corporation, può raggiungere i 600 chilometri orari e dimezzare così i tempi di percorrenza rispetto alle già prestanti linee ad alta velocità cinesi. Per i suoi ideatori si tratta del veicolo terrestre più veloce al mondo.

Il primato cinese

Con questa presentazione la Cina sembra ribadire di nuovo al resto del mondo la propria ambizione a diventare una potenza scientifica e tecnologica. Già oggi il colosso asiatico è leader nel trasporto ferroviario: possiede 37.900 chilometri di linee ad alta velocità e ha già implementato su piccola scala infrastrutture per treni maglev, come la linea che connette l’aeroporto alla città di Shanghai. Inoltre alcune città (la stessa Shanghai e Chengdu, per esempio) stanno conducendo ricerche per lo sviluppo di linee interurbane e interprovinciali con treni a levitazione magnetica.

Anche Giappone e Germania stanno portando avanti ricerche e test per realizzare linee maglev. Tuttavia ci sono diverse limitazioni, in particolare i costi e l’impossibilità di integrare le specifiche per il funzionamento di questa tecnologia con l’infrastruttura già esistente.

Il nuovo treno maglev

Il nuovo treno maglev appena presentato a Qingdao è il 30% più efficiente rispetto a quelli già operativi in Cina e, secondo quanto sostenuto dalla China Railway Rolling Stock Corporation che lo ha progettato, riduce la distanza di frenata da circa 16 a 10 chilometri. Inoltre necessita di un raggio di sterzata inferiore a quello delle metropolitane, facilitando la pianificazione delle infrastrutture ferroviarie in presenza di edifici.

Potendo raggiungere la velocità di 600 chilometri orari, impiegherà solo due ore e mezza per percorrere la tratta Pechino-Shanghai, un viaggio di circa mille chilometri che oggi si completa con tre ore di volo o con cinque ore e mezza di treno ad alta velocità.

I treni a levitazione magnetica sfruttano la forza elettromagnetica per spostarsi senza contatto con il binario. In questo modo la principale forza che si oppone al moto del mezzo è solo l’attrito dell’aria.

