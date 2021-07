Instagram permetterà di limitare o escludere i contenuti sensibili della sezione Esplora

21 Luglio 2021 – 15:04

(foto: Unsplash)Instagram ha lanciato una funzione che consente di decidere quanti contenuti sensibili vedere nella sezione Esplora della sua app. Questa parte del feed è dedicata a scoprire i contenuti di account che non seguiamo, ma che per qualche motivo potrebbero interessarci. Instagram consiglia foto, video o storie ma non sappiamo mai cosa stiamo per vedere.

L’obiettivo della nuova funzione è permettere di scegliere la quantità di contenuti sensibili che possono comparire in Esplora e dare agli utenti un maggiore controllo sull’utilizzo di Instagram.

Si può regolare questo filtro andando nelle impostazioni dell’app, cliccando su Account e poi su Controllo dei contenuti sensibili. Qui si potranno consentire i contenuti sensibili, scegliere di vederne meno o di limitarli ancora di più.

Foto: via InstagramQuando si parla di contenuti sensibili, per capirci si intendono foto o video che non violano le regole della community come contenuti che incitano all’odio, ma si tratta, come mette in chiaro Instagram stessa, di post “che potrebbero essere potenzialmente irritanti per alcune persone, ad esempio post che potrebbero essere sessualmente allusivi o violenti”.

Nella nota sul blog in cui annuncia questa novità Instagram spiega di credere che le persone dovrebbero essere in grado di trasformare il social nell’esperienza che desiderano.

“Abbiamo iniziato a muoverci in questa direzione con strumenti come la possibilità di disattivare i commenti o impedire a qualcuno di interagire con te su Instagram” si legge.

Si potrà modificare la nuova sezione di controllo dei contenuti in qualsiasi momento, con un’eccezione. L’opzione Consenti non sarà disponibile per i minori di 18 anni.

