I migliori zaini tech per la montagna

21 July 2021 – 17:23

(Foto: Pixabay)Scegliere uno zaino per montagna adatto ai propri scopi e alle proprie necessità è fondamentale per chi intende esplorare per qualche ora o soggiornare per qualche giorno in outdoor. La scelta è molto ampia e si rivolge a escursionisti abituali o saltuari con zaini di diverse dimensioni e caratteristiche. Abbiamo scelto cinque modelli di varia tipologia e prezzo sui quali puntare per l’estate 2021.

The North Face Terra 65

(Foto: The North Face)The North Face Terra 65 è un’ottima scelta per chi cerca uno zaino da montagna di grandi dimensioni (65 litri) e in materiale molto resistente. Si avvale di sistema di sospensioni Optifit per una vestibilità confortevole e sicura e di distribuzione del peso Dyno Lite System per bilanciare al meglio il carico anche su terreni scoscesi e accidentati e favorisce la circolazione dell’aria per non bagnare la schiena di sudore. Pesa 1959 grammi nella versione L e XL. Costa 170 euro sul sito ufficiale, qui le offerte su Amazon.

Ferrino Finisterre 40 Lady

(Foto: Ferrino)Dall’esperienza di Ferrino, il modello Finisterre 40 Lady è uno zaino da montagna pensato appositamente per il pubblico femminile dato che è stato progettato per rispettare la morfologia delle escursioniste. Tra le caratteristiche, il dorso con sistema Dry Net System per la traspirazione, una distribuzione del carico e una stabilità garantite e vani per trasportare picozze e bastoncini. Con una capacità di 40 litri, pesa 1,7 kg. Il prezzo è di 124,90 euro sul sito ufficiale, qui le offerte su Amazon.

Camelbak Arete 18

(Foto: Camelback)Come da nome, la società Camelbak si è specializzata nella produzione di zaini con sistema integrato per idratarsi attraverso una lunga cannuccia che parte dallo scompartimento refrigerato. Il modello Arete 18 è pensato per brevi escursioni in montagna con il necessaire per una giornata fuori. Costa circa 65 euro, qui le offerte su Amazon.

Triwonder Trail Running 5,5 L

(Foto: Triwonder)Sempre dotato di cannuccia per bere, ma più compatto e dedicato a chi si allena in ultratrailing correndo per i sentieri di montagna, lo zaino Triwonder Trail Running da 5,5 litri accoglie due borracce da circa mezzo litro ciascuno oppure una sacca da 2 litri oltre che un minimo spazio per altri oggetti. Costa 45,99 euro, qui le offerte su Amazon.

Mantis Move

(Foto: Mantis)Infine, uno zaino da montagna che è anche un porta-bambino grazie all’impalcatura e alla protezione che accoglie il piccolo compagno di viaggio, mantenendolo bello saldo e al riparo da sole o intemperie. Mantis Move è un modello da 40 litri che regge fino a 25 kg, limitando il proprio peso a poco più di 2000 grammi. Costa 169,99 euro, qui le offerte su Amazon.



