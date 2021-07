Google Segnalibri (Bookmarks) chiuderà a settembre

21 July 2021 – 10:08

Un messaggio avvisa delle prossima chiusura di Google Segnalibri: lo stop al servizioè stato fissato da bigG per l’inizio dell’autunno.

The post Google Segnalibri (Bookmarks) chiuderà a settembre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico