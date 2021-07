È in arrivo la serie tratta da Anansi Boys di Neil Gaiman

21 July 2021 – 17:47

Dopo tre sofferte stagioni, American Gods è stata cancellata. Ma l’universo narrativo e mitologico creato da Neil Gaiman non si esaurisce certo qui e non è una sorpresa che Amazon Studios abbia deciso di ordinare proprio in queste ore una nuova miniserie tratta da un’altra opera: Anansi Boys, romanzo fantasy pubblicato in Italia nel 2006 con il titolo I ragazzi di Anansi. Si tratta, in effetti, di una specie di spin-off (anche se non ufficiale) di American Gods, perché al centro c’è Charlie Nancy, un tranquillo e noioso giovane londinese che, alla morte del padre di cui si è sempre vergognato, scopre di essere il figlio di Anansi, dio-ragno degli inganni per le popolazioni dell’Africa occidentale.

In questa nuova avventura nella vita di Charlie si insinua anche un fratello che non sapeva di avere, Spider, il quale è determinato a rendergli la vita più interessante e anche decisamente più pericolosa. Come i fan dell’ormai defunta serie ricorderanno, Anansi non era altri che Mr. Nancy, il bizzarro personaggio cantastorie che avevamo visto nelle prime due stagioni interpretato da Orlando Jones. L’attore ha lasciato poi la terza stagione, dicendo di essere stato licenziato per via di divergenze creative con lo showrunner Charles “Chic” Eglee e alcuni fonti dicono che non sarà coinvolto nemmeno in questo nuovo progetto.

Anansi Boys sarà, secondo i piani attuali, una miniserie in sei episodi e le riprese inizieranno entro la fine dell’anno in Scozia, con un debutto previsto su Amazon Prime Video ancora senza data. Gaiman fungerà da showrunner insieme a Douglas Mackinnon, con il quale si riunirà dopo la collaborazione all’adattamento di Good Omens, di cui Mackinnon ha diretto tutti gli episodi. Anansi Boys è in cantiere ormai da parecchi anni, ma lo scrittore non ha mai trovato lo script giusto che convincesse sia lui sia un network disposto a ospitarlo: “Stiamo cercando di fare una serie diversa, che la renda una celebrazione della diversità sia di fronte che dietro la telecamera”, ha dichiarato. Oltre che con la seconda stagione di Good Omens, Gaiman è impegnato attualmente con l’adattamento dell’ambizioso progetto a fumetti Sandman per Netflix.

