Apple Tv 4k 2021, tanti piccoli miglioramenti (e un telecomando deluxe)

L’Apple Tv è uno di quei dispositivi che apparentemente prima dell’acquisto ti sembrano inutili, ma che poi come un guastatore silenzioso te li ritrovi nel quotidiano e non riesci più a farne a meno. Un po’ come è avvenuto con l’iPad tanti anni fa: lo scetticismo iniziale si è dissipato trasformandolo in un compagno ideale per molte attività. Ebbene, l’Apple Tv 4k è una sorta di media hub da collegare alla televisione che agevola l’accesso ai servizi streaming audio e video e all’ecosistema dei prodotti e servizi Apple. Quindi se non avete neanche un iPhone, un iPad o un Mac lasciate perdere e volgete lo sguardo verso un Chromecast oppure una Fire Tv.

A cosa serve l’Apple Tv 4k?

Facciamo subito chiarezza sul suo impiego. Una volta collegata tramite porta hdmi alla tv – e a Internet tramite wi-fi o cavo – si può procedere con l’installazione guidata che prevede anche l’abbinamento con il proprio id Apple. La schermata principale mostra una serie di icone che identificano tutti i servizi. Nello specifico Apple Tv+, Apple Music, Foto, Apple Arcade, Apple Store, Podcast, Movies di iTunes, la funzione cerca, computer (per accedere alle librerie multimediali di un pc o mac), impostazioni e ogni altra app installata.

In sintesi è come avere il mondo Apple a portata di tv con la possibilità di accedere ai principali servizi streaming come Netflix, Now o Spotify, giocare ai titoli iOS oppure quelli del programma pay di Arcade, scorrere foto e video del proprio archivio condiviso su iCloud, etc. Senza contare l’abbinamento di altri dispositivi tramite bluetooth, AirPlay e HomeKit. Per esempio un paio di cuffie, oppure un controller per i videogiochi oppure ancora un altoparlante o una videocamera di sorveglianza. E così potreste ritrovarvi a passare un pomeriggio a guardare foto o video delle vacanze senza impazzire con le configurazioni, gioire delle immagini in Dolby Digital e del sonoro in Dolby Atmos di The Mandalorian, fare il karaoke con Apple Music, giocare a Clash Royale e tante altre cosette.

Design minimal con un tocco di lusso

L’Apple Tv 4k 2021 è sostanzialmente un aggiornamento della Apple Tv 4k uscita nel 2017. Il design è rimasto invariato: si tratta di una scatoletta in materiale plastico nero dal perimetro lucido e superficie superiore opaca. Le misure sono di 35 x 98 x 98 mm, mentre il peso è di 425 grammi. Nella zona posteriore si distinguono facilmente le porte gigabit ehernet, di alimentazione e hdmi 2.1. Quest’ultima è una novità importante rispetto al passato poiché impiegando un cavo adeguato ad alte prestazioni – la confezione ne è priva – si può ottenere una riproduzione 4k hdr di qualità superiore. C’è anche il supporto allo standard eARC ma l’hdmi 2.1 purtroppo è ancora privo del supporto 120 Hz, che però potrebbe essere sbloccato con una nuova edizione del software (tvOS).

Se avessimo un riflettore però dovremmo puntarlo sul nuovo telecomando Apple Tv Remote, che all’estero si chiama Siri Remote 2 probabilmente perché da noi il tastino laterale non consente ancora di impiegare l’interfaccia vocale e obbliga a quella testuale per le ricerche. Magari in futuro con un aggiornamento sarà introdotta anche questa funzione. È comunque un oggetto molto bello totalmente realizzato in alluminio di color argento – prima era nero. Misura 136 x 35 x 9,25 mm e pesa 63 grammi. Linee squadrate e gli angoli arrotondati accolgono diversi tasti funzionali di colore nero e soprattutto un ampio tasto circolare con croce direzionale e clickpad (touch). Quest’ultimo è molto comodo per navigare fra i menu e soprattutto selezionare scene specifiche durante la riproduzione video o sfogliare le playlist.

Per esempio basta mettere in pausa con un click e poi scorrere il dito sull’anello esterno per mandare avanti o indietro le scene. Rispetto al vecchio telecomando è quindi più elegante, supporta il bluetooth 5.0, ha maggiore autonomia (circa 2 mesi) e l’interazione è più agevole. L’unica mancanza è di (continuare a) non avere la retro-illuminazione e di aver perso la sensoristica che ne consentiva l’impiego videoludico. Però attenzione, perché della prima non si sente la mancanza e la seconda si usava con una manciata di giochini a dir poco perdibili. Oggi con i titoli offerti da Apple Arcade meglio un qualsiasi controller o joypad – per altro la compatibilità è massima con tutti quelli del mercato console e non solo. Infine la ricarica avviene tramite porta Lightning. E se si desidera si può acquistare a parte per 65 euro: è compatibile sia con la vecchia Apple Tv 4k che l’Apple Tv hd. Da ricordare però che si può usare anche l’iPhone come telecomando grazie alla funzione centrale di controllo.

Più potente di prima, ma non troppo

La nuova Apple Tv 4k è più potente della versione 2017, ma come si può intuire il livello di miglioramento? Forse considerando anche solo il fatto che monta il processore Apple A12 Bionic dell’iPad Air 2019 invece che il “vetusto” Apple A10X Fusion dell’iPad Pro 10,5 pollici del 2017. Dopodiché la differenza si nota soprattutto nella maggiore fluidità di tutto e soprattutto i videogiochi, la velocità di avvio delle app e in alcuni frangenti la risposta del motore di ricerca interno. Poi ovviamente l’intero pacchetto hardware ha consentito di rendere più sostenibile l’ampio supporto di codec.

Nello specifico viene assicurata la fruizione 4k a 60 fps con Dolby Vision, hdr 10 e hlg. Sul fronte audio sono inclusi he-aac (V1), aac (fino a 320 Kbps), mp3 (fino a 320 Kbps), Apple Lossless, flac, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus 7.1 e Dolby Atmos. Con Tv Os 15 nei prossimi mesi arriverà anche l’audio spaziale. Utile poi la funzione di bilanciamento colore che sfrutta la sensoristica dell’iPhone: seguendo la procedura l’Apple tv 4k si auto-configura per mostrare la migliore cromia in relazione al tipo di televisore.

Conclusioni

L’Apple Tv 4k è disponibile nelle versioni da 32 e 64 GB, con prezzi rispettivamente di 199 e 219 euro (anche su Amazon). La più capiente è consigliata soprattutto agli appassionati di videogiochi o “collezionisti” di app. Il nuovo modello forse non giustifica l’abbandono del modello precedente 4k, ma quello hd sicuramente. Apple ha affinato ogni elemento funzionale – il telecomando è un piccolo gioiello di alluminio, e se si possiede almeno un iPhone o altro prodotto Apple si può comprendere esattamente lo scarto di differenza rispetto a soluzioni più economiche come il Chromecast. È una scelta di ecosistema, comodità, facilità di fruizione e qualità finale dello streaming. Se si fa già parte di questa dimensione ha un senso, sennò rischia di diventare uno sfizio costoso.

Wired: il nuovo telecomando, la qualità video e la facilità d’uso

Tired: il prezzo alto rispetto ai concorrenti, manca il supporto Siri in italiano sul telecomando

Voto: 8



