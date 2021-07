Anche la Cina è colpita dalle alluvioni

21 Luglio 2021 – 18:04

Militari cinesi inviati per contrastare le inondazioniDopo il nord America e l’Europa, anche la Cina sta subendo gli effetti degli eventi climatici estremi che, sempre più frequenti e devastanti, stanno mettendo a dura prova le convinzioni dei negazionisti del cambiamento climatico. Almeno 16 persone sono morte in questi giorni nella provincia cinese di Henan, colpita da quella che i meteorologi hanno definito come la più pesante precipitazione atmosferica degli ultimi 1000 anni, avvenuta nella zona. Le piogge torrenziali hanno fatto esondare i fiumi, distruggendo serbatoi di stoccaggio delle acque, abitazioni e costringendo migliaia di persone a evacuare le proprie case.

Secondo le stime della autorità locali, riportate da Reuters, in tre giorni è caduto l’equivalente di un anno di pioggia, circa 640 millimetri d’acqua di cui 552 in sole 24 ore, facendo esondare gli affluenti del bacino del Fiume Giallo e allagando decine di città. Almeno 200 mila persone sono state trasferite in alcuni rifugi di emergenza, mentre le piogge hanno invaso la metropolitana, fatto crollare alcuni tratti di strada e causato la sospensione dei voli in arrivo a Zhengzhou, capitale della provincia di Henan.

Le immagini diffuse sui social media hanno ritratto la gravità della situazione, mostrando centinaia di automobili galleggiare lungo le strade principali, persone formare catene umane per non essere trascinate via dalla corrente e i passeggeri intrappolati in un vagone della metropolitana con l’acqua fino al petto.

Le autorità locali hanno dichiarato a rischio di emergenza la diga della città di Guojizui e hanno incominciato a evacuare la cittadinanza. Mentre nella città di Luoyang, l’enorme massa d’acqua ha causato una crepa di quasi 20 mentri nella diga Yihetan che, riporta il Guardian “potrebbe crollare in qualsiasi momento”. Pechino ha inviato una divisione dell’esercito sul posto per controllare la demolizione della diga, così da deviarne le inondazioni verso zone spopolate e in tutta la provincia sono stati inviati contingenti militari per dare assistenza e coordinare le operazioni di recupero dei dispersi.

Le pesanti piogge sono incominciate sabato 17 luglio e martedì le agenzie meteorologiche hanno dichiarato il più alto livello di allarme per disastro naturale. Le inondazioni sono un fenomeno comune in Cina, durante la stagione delle piogge, ma la loro intensità, persistenza e durata sono molto aumentate negli ultimi 10 anni, a causa del forte sviluppo industriale cinese e della crisi climatica globale. Soltanto durante questa estate già in due altre province cinesi le autorità hanno registrato precipitazioni record e in Sichuan sono state costrette a evacuare i residenti a causa di inondazioni e frane.

