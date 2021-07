Addio Pes, il nuovo gioco Konami si chiama eFootball (e sarà gratis)

21 Luglio 2021 – 15:05

(Foto: Konami)Addio Pes, alias Pro Evolution Soccer: Konami ha ufficialmente voltato pagina e ha scelto come nuovo nome del futuro capitolo del titolo di simulazione calcistica il semplice eFootball, che già appariva sulle copertine assieme a Pes da due anni. L’appuntamento è per il prossimo autunno, con testimonial l’argentino Leo Messi e il brasiliano Neymar Jr., scelti come ambasciatori globali mentre gli spagnoli Andrés Iniesta e Gerard Piqué sono stati coinvolti nello sviluppo nel ruolo di consulenti per il gioco offensivo e difensivo.

Konami ha confermato diverse indiscrezioni della vigilia che prospettavano il nuovo nome, ma non sarà l’unica grossa novità: eFootball sarà infatti un titolo free-to-play ovvero si potrà scaricare gratuitamente sia su console come Ps5 e Ps4 e Xbox Series X/S e One sia su Pc da Steam e su piattaforma mobile con Android e iOs. Manca all’appello soltanto Nintendo Switch, ma il gioco sarà anche di tipo cross-play al 100% dunque farà sì che tutte le piattaforme e tutte le generazioni possano giocare assieme.

(Foto: Konami)Per sfidare al meglio le prorompenti novità di Fifa 22, eFootball si baserà sul motore grafico Unreal Engine per garantire animazioni quattro volte più fluide, naturali e realistiche e modelli ad hoc per i giocatori più famosi. Secondo quanto anticipato da Konami, in agosto sarà mostrato per la prima volta il gameplay da attendersi, match locali con team come FC Barcellona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e le sfide tra varie generazioni di console (per esempio Ps5 e Ps4 o Xbox Series X/S e One).

Si passerà all’autunno con l’apertura delle varie leghe e modalità team (costruendo la propria squadra) più la piena possibilità di giocare in cross-platform tra console e pc e il sistema Match Pass per guadagnate oggetti e giocatori giocando. In inverno si aggiungeranno anche le versioni mobile Android e iPhone, con supporto ai controller per smartphone: tutte le piattaforme confluiranno nel cross-play globale e in contemporanea arriveranno anche i primi tornei eSport.



Come guadagnerà Konami da un titolo free-to-play con curioso logo simile al simbolo dell’euro (€)? Non sono ancora emersi i dettagli precisi, ma è verosimile pensare che si dovrà pagare per scaricare determinati pacchetti (dlc) di squadre o campionati, contenuti speciali, magari anche modalità come quella carriera che non è stata citata nel comunicato.

Qui un riassunto delle squadre e i campionati esclusivi di Konami o Ea.

The post Addio Pes, il nuovo gioco Konami si chiama eFootball (e sarà gratis) appeared first on Wired.

Fonte: Wired