Un video celebra i difensori delle libertà contro la società della sorveglianza di massa

20 Luglio 2021 – 9:05

Certe macchine sanno troppe cose di noi. E se sono anche in grado di riconoscerci non ci sarà più nessun posto dove potremo nasconderci. “Ah, ma allora hai qualcosa da nascondere!” No, è solo che l’esperienza ci ha insegnato che le informazioni che ci riguardano e i dati che produciamo possono essere usati per scopi che non capiamo, che non vogliamo. La profilazione di massa a questo serve, a renderci docili consumatori, individui da persuadere e manipolare in campagne politiche e commerciali, soggetti da sorvegliare sulla retta via della maggioranza.

Ma le macchine non esercitano il loro potere su tutti allo stesso modo. E se queste macchine venissero usate per perseguitare quegli eretici, irriverenti, dissidenti che rappresentano la coscienza critica della nostra epoca? Una domanda che dovremmo farci tutti. Chi non è mai stato eretico?

Ma intanto, che succede quando i dispositivi di riconoscimento facciale controllano e irreggimentano il nostro spazio vitale, quello delle piazze, fisiche e virtuali, lo spazio della democrazia? Ce lo siamo chiesti? Eppure questo è quello che accade ogni giorno. Nei cortei di Black Lives Matter in America, nella regione cinese dello Xinjiang, durante le manifestazioni di piazza in Russia e in Bielorussia.

I rischi per la libertà

Ma le macchine sbagliano e gli innocenti ne pagano le conseguenze. Gli algoritmi alla base della computer vision che sono in grado di riconoscere un volto a partire da alcuni punti nodali consentono ai sistemi di intelligenza artificiale di confrontarli con altri volti per trovare il match, la corrispondenza esatta, e individuare il soggetto ripreso dalle telecamere intelligenti. Uno scenario da Grande Fratello che ha suscitato proteste e opposizioni. Soprattutto perché le macchine, istruite dagli umani, producono dei bias, errori sistematici che confondono volti maschili con volti femminili, che scambiano volti umani per volti animali, e possono essere ingannate da attori malintenzionati. È già successo.

Per questo motivo aziende come Amazon hanno ritirato dal mercato le applicazioni di riconoscimento facciale usate da alcune polizie. Quindi si può sbagliare col riconoscimento dei volti. E che dire del riconoscimento delle emozioni? L’industria della sorveglianza pretende di usare “macchine percettive” in grado di riconoscere le emozioni di base: la rabbia e la paura, la tristezza e la gioia, la sorpresa e l’attesa, il disgusto e l’accettazione. Forse anche l’aggressività, l’odio, il dolore, perfino la curiosità.

In Cina usano telecamere intelligenti durante gli interrogatori della minoranza uigura come se fossero moderne macchine della verità per scoprire la presunta colpevolezza di individui prima arrestati, poi portati in caserma, ammanettati, interrogati: qual è il margine di errore? E, riconosciuto l’errore, di chi è la colpa? Chi paga?

In Europa si è diffuso un vasto movimento che si oppone all’installazione delle telecamere di sorveglianza basate sul riconoscimento facciale in quanto lesive di diritti costituzionalmente riconosciuti. Si chiama Reclaim Your Face. Non è l’unica.

Il motivo è semplice da capire: l’individuo sotto sorveglianza non si comporta in maniera spontanea, sceglie l’autocensura e il conformismo preventivo anziché la libera espressione di parole, azioni ed emozioni.

È questo che vogliamo?

Una galleria di difensori della libertà

Gianluca Costantini, poliedrico artista e attivista, ha creato una galleria di volti, Constellation, su cui ha imposto una griglia di riconoscimento facciale. Tra questi ci sono i volti di Julian Assange, Greta Thunberg, Joshua Wong, Nadia Murad e altri. Ad ogni apice della griglia c’è una parola che definisce un carattere della persona ritratta, un’informazione come il nome, la provenienza, i motivi della sua singolarità in quanto eretica, outspoken e ostracizzata, in conflitto con i valori della cultura dominante e per questo simbolo di libertà e di luce.

Quelle informazioni, insieme alla faccia, dicono tutto e niente della persona. Dicono abbastanza per i sistemi repressivi che li osteggiano, li dileggiano e li perseguitano, dicono pochissimo dei loro sentimenti, della complessità della loro vicenda umana che rappresenta per somiglianza e differenze, la condizione esistenziale di tanti altri come loro, in cerca di verità. Ecco il messaggio: proteggiamo i cercatori di verità. Sopratutto quando è scomoda e difficile da accettare.

