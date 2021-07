Samsung Chromebook 4: guarda che prezzo su Amazon

20 July 2021 – 10:08

Compatto e versatile, il Chromebook 4 di Samsung è il dispositivo Chrome OS che stai cercando ed è in forte sconto oggi su Amazon.

The post Samsung Chromebook 4: guarda che prezzo su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico