Questa moto volante viaggerà a quasi 500 all’ora: avviati i primi test

20 July 2021 – 16:58

Pochi giorni fa è arrivato il momento del primo prototipo del velivolo, battezzato Speeder: il produttore lo ha mostrato in funzione in condizioni strettamente controllate, durante un volo di prova che è andato a buon fine. La strada per l'arrivo sul mercato del primo modello acquistabile è però ancora lunga.



