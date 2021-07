Quante probabilità ha di finire male il volo spaziale di Jeff Bezos

20 July 2021 – 14:04

Le procedure di sicurezza ideate dagli ingegneri di Blue Origin rendono l’intera procedura sostanzialmente sicura, ma la parabola che compirà la navicella spinta a più di 100 chilometri di altezza è ben diversa dai comuni viaggi in aereo, per i quali un fattore di rischio minimo sussiste in ogni caso.

Fonte: Fanpage Tech