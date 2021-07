La prossima edizione di Lucca Comics & Games sarà in presenza

20 Luglio 2021 – 18:04

L’anno scorso capire come si sarebbe svolta la consueta edizione di Lucca Comics & Games, uno degli eventi più attesi dal pubblico italiano e internazionale appassionato di fumetti, di giochi e di molto altro, è stato complicatissimo anche per gli stessi organizzatori, a causa dell’evolversi della pandemia: alla fine si è optato per un ricco palinsesto digitale e diffuso intitolato Lucca Changes. Per il 2021, invece, gli organizzatori hanno annunciato un ritorno alla normalità, se così possiamo definirlo, e dunque un palinsesto in presenza con incontri dal vivo, sempre osservando le normative sanitarie in vigore al momento.

Una conferma anche le date: l’edizione a venire, infatti, si tiene dal 29 ottobre al 1° novembre. Secondo le attuali disposizioni, l’accesso è limitato a circa 20.000 visitatori al giorno, che possono accedere con biglietto nominale, disponibile solo tramite prevendita online. Per la gestione ottimale dei presenti, l’intera manifestazione è organizzata in distretti: perno centrale del fumetto resta piazza Napoleone con l’iconico padiglione, oltre a Palazzo Ducale e agli storici spazi del Palazzetto dello Sport. L’universo del gaming trova posto nel Real Collegio e nell’area della Cavallerizza; il mondo Japan occupa negli ampi spazi del Polo Fiere di Lucca; infine l’area Music & Cosplay viene ospitata nel complesso di San Francesco.

Rimane, però, parzialmente valida la rivoluzione attuata nel 2020 con Lucca Changes: tornano, infatti, gli eventi in streaming, i cosiddetti campfire su tutto il territorio nazionale e la media partnership con Rai. Anche chi non è dotato di biglietto, quindi, può partecipare a una dimensione più diffusa del festival, nella propria città o direttamente a casa dai propri device. Ulteriori informazioni e procedimenti legati al contenimento della pandemia (mascherine, limitazione degli assembramenti, eventuale uso del Green Pass, ecc.) saranno annunciati più avanti e dipenderanno dalle norme del momento. Il motto di questo ritorno di Lucca Comics & Games, in generale, è “una nuova normalità”.

