Il miglior HUB USB-C da portare in vacanza con ricarica wireless integrata

20 July 2021 – 19:15

Su Amazon è disponibile uno degli HUB USB-C più interessanti sul mercato: il PremiumTech 7 in 1 con ricarica Qi integrata a meno di 20 euro.

