Huawei Watch 3: quando è lo smartphone a essere accessorio

20 Luglio 2021 – 21:44

Huawei Watch 3 con eSimSi può uscire di casa senza smartphone e non sentirsi perduti. Attenzione, non è una domanda, ma un’affermazione, almeno per quanti hanno al polso il nuovo smartwatch Huawei Watch 3. Meglio ancora se si indossano in accoppiata gli auricolari Huawei FreeBuds 4.

Libero di lasciare a casa lo smartphone

Lo smartphone è diventato uno strumento inevitabile: messaggi, agenda, pagamenti, intrattenimento e sì anche telefono. Ma grazie ai nuovi wearable di Huawei con sistema operativo HarmonyOs 2, se ti dimentichi a casa il tuo piccolo schermo touch tascabile, non sarà più un dramma. Sarai comunque rintracciabile e soprattutto connesso.

La serie di smartwatch Huawei Watch 3 supporta la connettività autonoma. Attraverso l’attivazione del servizio eSim sullo smartphone, gli utenti possono gestire telefonate direttamente dallo smartwatch con SIM indipendente. È possibile, inoltre, rispondere alle chiamate Mee Time in arrivo su entrambi i dispositivi semplicemente toccando la notifica sul dispositivo scelto.

Attualmente in Italia, solo Tim supporta la possibilità di avere lo stesso numero su due Sim. Diversamente, se si adottano altri operatori telefonici significa dedicare al watch 3 un numero diverso. Bisognerà quindi attivare il trasferimento di chiamata dallo smartphone a Watch 3 per rispondere alle chiamate solo dal polso.

Huawei AppGallery su Watch 3AppGallery su Huawei Watch 3

Uno dei punti di forza del nuovo sistema operativo HarmonyOS 2 è la sua capacità di rendere i device, come gli smartwatch, compatibili anche con altri sistemi operativi. Quindi, anche chi ha un iPhone oppure uno smartphone Android può utilizzare la nuova serie Huawei Watch 3 al massimo delle sue funzionalità. Per semplificare ulteriormente la fruibilità di questo wearable, Huawei ha già inserito AppGallery su Watch 3.

Direttamente dall’orologio quindi è possibile consultare lo store di app proprietario del brand e scaricare tutte le app d’intrattenimento, benessere o altro per averle sempre a portata di polso. Inoltre, sono stati resi noti i primi partner italiani con cui Huawei ha sviluppato nuove applicazioni attorno a Harmony OS, già disponibili sulla serie Huawei Watch 3. Tra loro abbiamo RTL 102.5, Melarossa, eSound, Zucchetti, Tutto il Calcio, Petit Bambou e Komoot.

Sempre più wearable

Attraverso lo smartwatch, con o senza auricolari come i nuovi Huawei FreeBuds 4 dai bassi profondissimi, è già possibile accedere al ricco bouquet di canali live della radio, oltre che a contenuti on-demand inclusi gli esclusivi originals di RTL 102.5. Attraverso Melarossa, invece, gli utenti possono consultare in maniera semplificata la propria dieta personalizzata, predisposta su misura dal servizio, oltre che la lista della spesa e i propri dati fit.

L’App RTL 102.5 per Huawei Watch 3La musica in streaming si ascolta dallo smartwatch con eSound. Un catalogo di 150 milioni di brani, che fa il suo ingresso nel mondo dei wearable con l’app per Watch 3 per dare agli utenti la possibilità di ascoltare musica gratuitamente, organizzare le canzoni in playlist, scoprire i trend musicali del momento e gli artisti emergenti sulla base delle proprie preferenze musicali.

Lato lavoro, Zucchetti, azienda leader in Italia nella realizzazione di sistemi per la gestione del personale, ha messo a punto per Huawei Watch 3 un sistema che rileva le timbrature di presenza e di produzione con validazione della posizione. Questo sistema si integra al gestionale delle aziende, e permette un miglioramento nella gestione delle risorse umane anche in smartworking.

Huawei conosce la passione degli italiani per il calcio tout court. Ecco, quindi, Tutto il Calcio, l’app preferita dai tifosi italiani per seguire oltre 100 campionati di calcio internazionali, con risultati, notizie, video e statistiche dettagliate. Grazie alla nuova app per smartwatch Huawei, è ora possibile seguire le partite della propria squadra del cuore in maniera ancora più immediata. Rimanere aggiornati su risultati, gol e tabellini non è mai stato così facile.

Alcuni valori dell’App Health per Huawei Watch 3Novità, novità e ancora novità

Siamo solo all’inizio. I partner che scelgono di rendere le loro app disponibili su AppGallery godono del pieno supporto di team Huawei dedicati. Attualmente, il marketplace proprietario di Huawei è il terzo app store a livello globale. AppGallery è disponibile in più di 170 paesi e regioni. Conta oggi 120.000 app integrate in HMS Core, di cui oltre 12.000 app rilasciate solo in Italia.

Sono 2,3 milioni gli sviluppatori registrati. Mentre i download nel mondo hanno toccato nel 2020 quota 384,4 miliardi con un pubblico globale di 530 milioni di utenti attivi mensilmente. Di questi, oltre 42 milioni solo in Europa. L’offerta di applicazioni disponibili segue da sempre uno sviluppo sia globale che locale per portare le app più rilevanti agli utenti di tutti i Paesi. Mentre state leggendo sono centinaia i partner di Huawei che stanno progettando app per soddisfare ogni tipo di esigenza lecita attraverso il solo ausilio dello smartphone.

Le app disponibili su Huawei AppGallery sono verificate. Tutte hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma. Una dimostrazione della volontà di Huawei di voler costruire una piattaforma aperta, al contempo fluida e innovativa, che mira a proteggere rigorosamente la privacy e la sicurezza dei propri utenti attraverso un’esperienza unica e intelligente.



