Gli occhiali con lo specchietto retrovisore per la sicurezza dei ciclisti

20 Luglio 2021 – 9:04

Sarà capitato a chiunque sia andato in bicicletta di desiderare, almeno per una volta, due occhi dietro il capo per monitorare quanto succede alle proprie spalle. L’esigenza dovrebbe essere soddisfatta in futuro con Corky X, un accessorio da fissare agli occhiali da vista e da sole che funziona come uno specchietto retrovisore. Un terzo occhio, quindi, sviluppato dalla startup francese The Beam che aiuta a scoprire cosa accade dietro di noi, rivelandosi un potenziale oggetto salvavita.

Pesa 14 grammi ed è facile da montare sul supporto visivo grazie al cinturino in gomma, senza intaccare la visibilità frontale, consente di osservare cosa accade sul posteriore evitando spostamenti della testa, poiché è sufficiente una rapida occhiata sul piccolo specchio per rendersene conto. E in virtù del cuscinetto in silicone sul lato che si attacca agli occhiali, non rischia di danneggiare questi ultimi.

Con lo specchietto orientabile e disponibile in giallo, bianco e nero, Corky X misura 45 x 122 millimetri e chi fosse interessato può trovarlo qui al prezzo di 55 euro, con spese di spedizione incluse e consegne a domicilio in programma dal prossimo settembre.

The post Gli occhiali con lo specchietto retrovisore per la sicurezza dei ciclisti appeared first on Wired.

Fonte: Wired