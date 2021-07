È in vendita uno smartphone per sostenitori di Trump

20 Luglio 2021 – 15:04

L’ideatore del Freedom Phone, Erik Finman (foto: Twitter)Sembra incredibile ma è tutto vero: è sul mercato un nuovo smartphone pensato appositamente per i sostenitori di Donald Trump e in generale per tutti coloro che sentono oppressa la propria libertà di espressione dalla sinistra e dal politicamente corretto. Il telefono si chiama infatti Freedom Phone e per il prezzo di 499 dollari promette di liberare i propri utenti dalla censura e dal controllo di Big Tech – considerate vicine alle idee liberal dei democratici – e di fargli riprendere il controllo sulle loro comunicazioni.

A presentare il telefono su Twitter ci ha pensato con un video il suo ideatore, Erik Finman, un ragazzo americano che si definisce il “primo miliardario di Bitcoin” al mondo, avendo investito un migliaio di dollari nel 2011. Finman nel filmato motiva la necessità di vendere il suo prodotto scagliandosi contro Big Tech. Secondo l’inventore di Freedom Phone si tratterebbe del “miglior telefono al mondo” perché fa tutto ciò che fa un normale telefono “a parte spiarti e censurarti”.

Today I’m announcing the Freedom Phone.

This is the first major pushback on the Big Tech companies that attacked us – for just thinking different.

Complete with it’s own Uncensorable App Store & Privacy Features.

We’re finally taking back control. https://t.co/tOSnuxncfd pic.twitter.com/Hykp08ITCQ

— ERIK FINMAN (@erikfinman) July 14, 2021

Tornando alle specifiche dello smartphone, il sistema operativo che usa si chiama Freedom OS ed è basato su Android, ma non ci sono informazioni sugli aggiornamenti previsti.

Le app si possono scaricare da un app store che si PatriApp e che “non si può censurare”, come sottolinea Finman. Se un app verrà bannata da altri app store questo non succederà sullo store dei patrioti.

Chi acquista Freedom Phone troverà già installate app di messaggistica come Signal e il motore di ricerca DuckDuckGo, utili a preservare la propria privacy. Non possono mancare però le app di media di destra come Newsmax e One America News Network. Freedom Phone assicura di non tracciare nessun dato dai propri utenti.

Anche se l’idea è assolutamente inedita questo telefono non è però una novità sotto il profilo hardware. Anzi, è un prodotto a basso costo prodotto proprio nel Paese nemico numero uno di Trump durante la sua presidenza, la Cina, anche se il suo ideatore sostiene sia assemblato a Hong Kong. Come nota The Submarine “sembra una versione white label dell’Umidigi A9 Pro, che trovate online anche attorno al centinaio di euro, molto meno di quello che dovranno pagare i sostenitori dell’ex presidente”.

