Doveva essere una delle prime donne nello spazio, oggi Wally Funk sarà la più anziana tra le stelle

20 July 2021 – 14:05

Quello tra Mary Wallace “Wally” Funk e lo spazio è un appuntamento che si rincorre da decenni. Selezionata per essere una delle prime donne ad andare tra le stelle, dopo la chiusura del programma Women in Space le passeggiate nello spazio sono rimaste un sogno per 60 anni. Ma oggi, per 4 minuti, lo spazio sarà finalmente suo.

Fonte: Fanpage Tech