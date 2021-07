Come sarà il nuovo iPad Mini

20 Luglio 2021 – 18:04

(Foto: Jon Prosser / Rendersbylan)Il 2021 dovrebbe essere l’anno buono per assistere alla presentazione del nuovo iPad Mini: il tablet di sesta generazione godrà di un restyling e di un bel rinfresco delle caratteristiche hardware per garantire una discreta potenza senza aumentare troppo lo spessore. Facciamo il riepilogo sulle ultime indiscrezioni.

A livello costruttivo, iPad Mini dovrebbe riprendere le stesse linee dell’ultima versione di iPad Air con cornici sottili e angoli piatti (come visti anche su iPhone 12), sarà eliminato il tasto home con tecnologia TouchId per la lettura dell’impronta digitale puntando sul riconoscimento del volto con FaceId; più difficile immaginare uno scanner al di sotto dello schermo. I pulsanti fisici rimarranno sui bordi, con accensione/spegnimento e bilanciere del volume nello spigolo in alto a destra. Possibile che la diagonale aumenti dagli attuali 7,9 pollici ai più abbondanti 8,5 o 9 pollici, secondo l’analista Ming-Chi Kuo.

(Foto: Jon Prosser / Rendersbylan)Spostandosi sul fondo (vedi render sopra di Rendersbylan riportati da Jon Prosser), ci sarebbe la prima grossa novità con l’ingresso universale usb type-c come il Pro e l’Air e al posto dell’attuale Lightning, al centro dei due altoparlanti. Sul lato lungo sarebbe invece ospitato lo Smart Connector per consentire il collegamento magnetico a una serie di accessori. Il tablet con nome in codice J310 – come raccontato da 9to5Mac, dovrebbe essere mosso dal chip di nuova generazione Apple A15 con tecnologia produttiva a 5 nanometri, con la variante più prestante A15X che dovrebbe essere prerogativa dei tablet Apple top di gamma.

Il nuovo iPad Mini di sesta generazione potrebbe uscire allo scoperto entro fine anno, dopo il keynote di settembre dedicato ai nuovi iPhone 13. È probabile che Apple si limiterà ad aggiornare i cataloghi senza una presentazione vera e propria.

