A cinque anni dal lancio, l’isteria per Pokémon Go non è finita

20 Luglio 2021 – 9:04

(foto: Centinaia di persone hanno seguito il livestreaming di Pokémon Go Raid Italia per il GoFest 2021)Immense masse che si catapultano da una parte all’altra di un parco pubblico dopo l’apparizione di un Pokémon raro o l’attivazione di un’esca. Incidenti stradali rischiati per catturare qualcosa di un po’ più avvincente dell’ennesimo Rattata. Articoli che annunciano l’imminente declino dell’occidente, rappresentato a quanto pare dall’avvento di un giochino basato sulla realtà aumentata che incentiva le persone a uscire di casa e camminare. E, naturalmente, una montagna di meme. Sembra ieri che eravamo tutti in fissa con Pokémon Go. Sono passati cinque anni. Feel old yet?

Se siete tra quelle persone che hanno cancellato l’app una volta passata l’ondata di emozione iniziale, magari tornando sui libri o in ufficio nel settembre 2016, questa potrebbe essere la prima volta che pensate a Pokémon Go da anni. Ma se i capannelli di persone ammassate attorno ai monumenti più significativi delle città si sono effettivamente assottigliati nel tempo, non vuol dire che il gioco sia morto. Anzi: soltanto in Italia, a inizio anno giocavano quotidianamente ancora quasi 62mila persone.

La pandemia non ha scalfito pesantemente il successo del videogioco: è bastata qualche modifica per adeguarsi alle nuove misure di distanziamento sociale per permettere agli utenti di raccogliere strumenti e combattere a una maggiore distanza per alimentare un piccolo rinascimento all’interno del gioco. Niantic ha affermato che il 2020 è stato il suo anno più proficuo, e gli utenti attivi a livello globale sono aumentati del 15% nei primi cinque mesi del 2021. Se allora Pokémon Go ha continuato a fiorire nell’ombra, snobbato da chi si è stancato presto di catturarli tutti, a distanza di cinque anni che cosa ci trovano le persone che sono rimaste fedeli al gioco? La risposta sembra avere a che fare tanto con la strettissima comunità che ci si è sviluppata attorno quanto con l’abilità di Niantic di mantenere l’attenzione con eventi, nuove funzionalità e Pokémon introdotti poco a poco.

Fabrizio, venticinquenne siciliano, se n’è innamorato fin dal lancio, molto limitato, della versione beta pensata per un pubblico australiano a inizio luglio 2016. All’epoca viveva negli Stati Uniti per una summer school: di quei giorni ricorda ancora le lunghissime camminate tra i grattacieli delle metropoli, musica nelle orecchie, nuovi Pokémon sullo schermo. Oggi, quando non ha tempo di seguire personalmente l’app, si affida a un braccialetto che cattura i Pokémon e svuota i Pokéstop automaticamente quando esce a fare commissioni.

“Il primo giorno che l’ho scaricato non capivo come funzionasse e non sono riuscito a catturare niente”, racconta. “Nel tempo però mi ha fatto conoscere tantissima gente, e lo apro ancora ogni giorno. Le persone che ho conosciuto sono di sicuro una delle cose che più mi porto dentro grazie al gioco: mi ricordo che nel 2017, quando ho raggiunto da solo il livello 40 ed eravamo ancora in pochi ad esserci riusciti, mi hanno organizzato una festa a casa di un’amica con tanto di torta al triplo cioccolato e pistacchio!”. A Padova, dove lavora, Fabrizio ha trovato una comunità di giocatori molto affiatata – al punto che, in onore del Pokémon Go Fest 2021, organizzato il 17 e 18 ottobre da Niantic per celebrare il quinto compleanno del gioco, alcune persone che nel frattempo hanno lasciato la città sono tornate soltanto per giocare di nuovo insieme, in Prato della Valle.

“Anch’io sarei potuto restare in Sicilia a farmi gli affari miei, ma ho preferito tornare a Padova, perché è molto più bello giocare con le persone di cui sono amico da anni”, dice Fabrizio. “Siamo meno degli altri anni, anche per via della pandemia, ma ciò non toglie che il divertimento è lo stesso”.

C’è chi si è organizzato ancora meglio: il team di Pokémon Go – Raid Italia, una community che su Telegram riunisce oltre 35 mila iscritti, in occasione del Pokémon Go Fest ha organizzato dei lunghi livestreaming su Twitch, un po’ in diretta dalle strade di Milano, un po’ da casa.

(foto: Valerio con i Pokémon speciali catturati durante l’evento del 17 e 18 luglio)Valerio Menabò, videomaker 23enne, ha acquistato il biglietto da 5,49 euro che per il weekend del 17 e 18 permetteva di accedere a sfide collaborative speciali e guadagnare così bonus particolari, e ci ha giocato in diretta Twitch per la community. “Di solito per questi eventi mi organizzo con i miei amici: li chiamo e chiedo loro se vogliono venire nel nostro solito luogo d’incontro in centro a Milano”, spiega Valerio, che vive e lavora in una cittadina poco lontana dal capoluogo lombardo. “Ma anche quando loro non possono, essendoci tantissime persone che vengono a Milano per l’evento posso comunque aggregarmi alle persone che trovo per strada, fare gruppo e fare nuove conoscenze giocando. Molti vengono in città appositamente per giocare, farsi delle passeggiate nei parchi e catturare dei Pokémon. In città c’è una più grande varietà di posti da visitare, di Pokémon che posso cacciare”, aggiunge il ragazzo, che entra quasi ogni giorno sull’applicazione dal suo lancio, cinque anni fa.

Ne sono cambiate di cose nel videogioco nel corso del tempo. Se n’è accorta presto Elena, fiorentina di 31 anni, che ha scaricato per la prima volta l’app nell’inverno del 2018, quando l’hype era ormai sceso da tempo. “Il mio obiettivo iniziale era quello di trovare una motivazione in più per camminare: pensavo di fare due passi e buttare qualche pallina a destra e a manca mentre camminavo”, racconta. Risolti i glitch iniziali, a Pokémon Go man mano è stata aggiunta la possibilità di sfidare altri giocatori dal vivo, unire le forze per sconfiggere Pokémon di alto livello, inviare regali ad amici lontani e persino combattere il Team Rocket.

“Aggiungerei senza dubbio una chat per contattare gli altri giocatori, ma mi rendo conto che questo vorrebbe dire dover trovare dei moderatori che si assicurino che non avvengano abusi o spam”, dice Elena. “Mi basterebbe però banalmente poter inviare più facilmente una richiesta di amicizia ai giocatori con cui si sta facendo un raid, o a quelli che si vedono spesso nelle palestre della propria zona. Sarebbe un modo carino di incontrare i giocatori che vivono vicino a te”. Oltre a un’amica con cui esce a camminare e a giocare, Elena ha trovato da poco un gruppo WhatsApp in cui si scambia consigli e si coordina per eventuali eventi con altri giocatori da tutta Italia. Tra Facebook, Reddit e Telegram ce ne sono a centinaia, sia di locali che di internazionali: dedicati a scambiare i Pokémon nella speranza di completare il Pokédex il prima possibile o a trovare qualcuno che ti aiuti a sconfiggere un mostro particolarmente insidioso, riuniscono decine, se non centinaia, di migliaia di persone.

“La nostra sfida era quella di assicurarci che gli utenti che continuano a giocare non sentano di far parte di qualcosa che è destinato a finire”, ha spiegato a Wired Michael Steranka, direttore del marketing globale di Niantic. A giudicare dalla frenesia che ha accompagnato i giocatori in occasione dell’evento per il quinto anniversario, la missione sembrerebbe compiuta.

