Sconto CLAMOROSO: Acer ConceptD 7 Pro, solo 2 disponibili

19 Luglio 2021 – 19:49

Un laptop incredibile, ad un prezzo incredibilmente basso: improvviso sconto, ma solo due unità disponibili per il pazzesco ConceptD 7 Pro di Acer.

The post Sconto CLAMOROSO: Acer ConceptD 7 Pro, solo 2 disponibili appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico