Pornhub racconta le opere d’arte a luci rosse nei musei (con la diffida degli Uffizi)

19 Luglio 2021 – 17:29

Il portale a luci rosse Pornhub ha lanciato nelle scorse ore una guida alle opere d’arte a luci rosse raccolte in alcune delle più famose località museali del mondo – dal Louvre di Parigi al MET di New York. Il progetto è stato battezzato Classic Nudes, ma si è già scontrato con un primo ostacolo: una diffida in partenza dal museo degli Uffizi di Firenze per utilizzo non autorizzato del materiale impiegato nella campagna.Continua a leggere



Il portale a luci rosse Pornhub ha lanciato nelle scorse ore una guida alle opere d’arte a luci rosse raccolte in alcune delle più famose località museali del mondo – dal Louvre di Parigi al MET di New York. Il progetto è stato battezzato Classic Nudes, ma si è già scontrato con un primo ostacolo: una diffida in partenza dal museo degli Uffizi di Firenze per utilizzo non autorizzato del materiale impiegato nella campagna.

Continua a leggere Il portale a luci rosse Pornhub ha lanciato nelle scorse ore una guida alle opere d’arte a luci rosse raccolte in alcune delle più famose località museali del mondo – dal Louvre di Parigi al MET di New York. Il progetto è stato battezzato Classic Nudes, ma si è già scontrato con un primo ostacolo: una diffida in partenza dal museo degli Uffizi di Firenze per utilizzo non autorizzato del materiale impiegato nella campagna.

Fonte: Fanpage Tech