Pegasus usato per spiare migliaia di persone

19 July 2021 – 9:57

Un’indagine effettuata da oltre 80 giornalisti ha svelato che lo spyware Pegasus di NSO Group è stato usato per sorvegliare migliaia di persone.

The post Pegasus usato per spiare migliaia di persone appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico