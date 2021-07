Instagram aiuterà gli utenti a sventare l’hackeraggio dei loro profili

19 Luglio 2021 – 18:04

(foto: Unsplash)Instagram si impegna a garantire una maggiore sicurezza ai propri utenti contro la violazione dei loro account. Il social network ha da poco lanciato Controllo di sicurezza, una nuova funzionalità per aiutare le persone a proteggere i propri account Instagram da minacce esterne.

Il Controllo di sicurezza guiderà le persone i cui account potrebbero essere stati violati, attraverso i passaggi necessari per proteggerli. Nella procedura sono inclusi il controllo dell’attività di accesso, la revisione delle informazioni del profilo, la conferma degli account che condividono le informazioni di accesso e l’aggiornamento delle informazioni di contatto per il recupero dell’account come il numero di telefono o l’e-mail.

“Il Controllo sicurezza è un altro modo in cui stiamo lavorando per mantenere gli account Instagram il più sicuri possibile. Ma ci sono molti altri passaggi che consigliamo a tutti di seguire per rendere il proprio account ancora più sicuro” ha fatto sapere Instagram in un post sul proprio blog.

Foto: via InstagramIl social consiglia infatti di abilitare l’autenticazione a due fattori, con il proprio numero di telefono o con Google Authentication. Nelle prossime settimane in alcuni paesi si potrà inoltre proteggere il proprio account utilizzando il numero di WhatsApp per l’autenticazione a due fattori.

È utile inoltre aggiornare il proprio numero di telefono l’email per essere contattati in caso di violazioni. Instagram ha ribadito che non invierà mai un Dm (un messaggio diretto) ai propri utenti per avvisarli in questi casi. Se capita, si tratta di potenziali truffe, che devono essere segnalate.

Instagram afferma infatti che c’è stato un aumento degli account che affermano di essere Instagram nei messaggi diretti per convincere le persone a condividere le proprie password. Instagram invia solo e-mail e si può verificare se un’e-mail è autentica guardando la scheda “E-mail da Instagram” nelle impostazioni.

