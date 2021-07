I controller dedicati a The Legend of Zelda

19 Luglio 2021 – 18:04

(Foto: Nintendo)Dopo la presentazione lo scorso febbraio sono finalmente disponibili all’acquisto gli speciali Joy-Con per Nintendo Switch personalizzati The Legend of Zelda: Skyward Sword Hd per celebrare la versione rimasterizzata in alta definizione del titolo originariamente uscito nel 2011 per Nintendo Wii. I due controller staccabili si ispirano a due armi simbolo della saga come la spada suprema (master sword) e allo scudo Hylia e nascondono alcune chicche molto interessanti.

Era lo scorso febbraio quando Nintendo ufficializzò l’arrivo di The Legend of Zelda: Skyward Sword Hd e dei Joy-Con dedicati: cinque mesi dopo è tutto finalmente acquistabile per gli appassionati della saga e non è una sorpresa che il videogioco abbia rapidamente scalato le classifiche installandosi al primo posto. Anche i controller hanno attirato molta attenzione e sono andati presto esauriti presso molti rivenditori; su Amazon, al momento della stesura del pezzo sono ancora disponibili in sconto rispetto al prezzo originario di 79,99 euro.

Non cambia nulla a livello di hardware e di linee per le speciali varianti Joy-Con che, come si può immaginare, puntano su una personalizzazione a livello cosmetico. Il controller sinistro riprende simboli e colorazioni (più tendenti al blu) riferendosi allo scudo Hylia, mentre il destro (dalla sfumatura violetta) è quello che omaggia la spada suprema, da sempre l’arma più preziosa e importante da trovare per terminare con più facilità l’avventura.

(Foto: Reddit)Ma c’è di più. Come notato su Reddit, lo strap da polso dei Joy-con presenta un intreccio e colorazioni che rimandano sia all’impugnatura appunto della master sword, ma curiosamente anche ai leggings di Faih, lo spirito che risiede all’interno della spada e che guida Link attraverso l’avventura. A proposito di Joy-Con, quelli della futura console Nintendo Switch Oled saranno gli stessi dell’attuale e molti appassionati si stanno già preoccupando per la probabile comparsa del temuto drift.

