Echo Show 10, doppia scelta: nero o bianco ghiaccio?

19 July 2021 – 19:05

Il modello più recente della gamma Amazon Echo Show è disponibile ora con doppia colorazione, adottando un bianco ideale per il locale cucina.

The post Echo Show 10, doppia scelta: nero o bianco ghiaccio? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico