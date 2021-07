Domani Jeff Bezos partirà per lo spazio: come seguire il lancio in diretta

19 July 2021 – 10:44

Il primo volo turistico della navicella spaziale New Shepard ospiterà l'uomo più ricco del mondo e gli astronauti più giovane e più anziana della storia. Dopo mesi di anticipazioni e un'asta da 28 milioni di dollari, il decollo è previsto per domani, martedì 20 luglio, alle 15 ora italiana. Ecco come seguirlo.



Fonte: Fanpage Tech