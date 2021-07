Come funziona il dirigibile più famoso del mondo

19 Luglio 2021 – 18:04

“Non si finisce alla guida di un dirigibile per caso: questo è il modo di volare più piacevole, per me. Attraversiamo l’Europa osservandola da un punto di vista privilegiato, che sia per viaggi turistici, trasmissioni televisive o missioni scientifiche, trasportando passeggeri partecipi e motivati”. Il gigante del cielo si è da poco librato in volo nei cieli del Milanese, con un movimento fluido, stabile e continuo dopo aver tolto le zavorre e avviato i tre motori a elica: oggi Eolo è di riposo, e il pilota tedesco del Goodyear Blimp può descrivere il suo lavoro, davanti a una console di leve e comandi luminosi che richiedono due anni di corso di addestramento, per imparare a usarli.

L’ultima volta che la compagnia di pneumatici aveva portato da queste parti un dirigibile, era stato dieci anni fa. Costruito da Zeppelin, il Blimp modello “Europa”, 75 metri di lunghezza, è arrivato in Italia entrando da Gorizia, dopo aver seguito diverse competizioni automobilistiche in Regno Unito, Belgio e Germania. Un campo volo tra gli ultimi lembi di provincia pavese (Vidigulfo) è stato per due giorni la base di decollo e atterraggio, per poi seguire il 18 luglio la 6 Ore di Monza del camponato Fia Wtc. Sorvolando i campi verdeggianti del Parco Agricolo Sud Milano, la Certosa di Pavia e i Navigli fino a Rho, ha regalato ai passeggeri panorami unici sullo stadio Meazza, Porta Nuova e le Tre Torri con tanto di Alpi sullo sfondo, aguzzando la vista fino all’immancabile sagoma del Duomo, immersa nel tramonto. Compiuta la missione, il velivolo volerà sui cieli di Polonia, Danimarca e Slovenia, approdando il 20-22 agosto in Francia, per la 24 Ore di Le Mans.

Un impiego, quello di piattaforma aerea per trasmettere immagini tv in diretta rimasto fino a oggi sin dal 1955, anche per eventi come il Super Bowl o la Notte degli Oscar. Ma il “pallone” è stato di per sé un vero e proprio medium sin dal 1930, per esibire messaggi luminosi su pannelli statici al neon, fino ai Led negli anni ’90. In effetti, il Blimp ha attraversato la storia di più di un secolo, a partire dal 1910 quando fu lanciato il business aeronautico di Goodyear, cresciuto con numerose commesse dalla Marina americana tra il 1917 e gli anni Trenta. Oggi Goodyear non produce più i propri Blimp: quello operante in Europa è uno Zeppelin NT gestito dalla società Deutsche Zeppelin-Reederei, risultato di un rapporto di collaborazione tra le due società che dura da quasi un secolo e che, a un certo punto negli anni ’30, vide anche la nascita della Goodyear Zeppelin Corporation.

L’“Europa” possiede caratteristiche analoghe ai tre modelli “Wingfoot” residenti negli Stati Uniti. Il più recente, varato nel 2018, ha segnato il completamento della transizione dell’intera flotta alla piattaforma New Technology NT. I dirigibili di ultima generazione utilizzati da Goodyear sono semi rigidi, con un telaio inferiore o superiore rigido interno e un involucro pressurizzato. L’intera struttura interna è composta da tralicci di alluminio e fibra di carbonio, come molte auto sportive. Le parti principali sono due: la “gondola”, cioè la cabina nella parte inferiore, e la “busta”, ovvero il pallone riempito di elio. La prima è realizzata in un composito in fibra di carbonio e dispone di un massimo di 14 posti a sedere; l’ingresso e l’uscita dei passeggeri avvengono attraverso una scaletta accostata dall’esterno a due porte, una posteriore e una anteriore. Il nuovo dirigibile è il primo Blimp ad avere un bagno a bordo, come negli aerei.

Il materiale della busta è costituito da un composto di poliuretano, poliestere e una forte pellicola protettiva “Tedlar” (polivinilfluoruro) DuPont. Per garantire la ritenzione dell’elio all’interno e per proteggere dalla luce ultravioletta, dall’inquinamento e prevenire la rottura, è protetta con una tecnologia aerospaziale di saldatura a caldo. Gli airbag Ballonet, celle d’aria all’interno dell’involucro pieno di elio, mantengono la forma e aiutano a stabilizzare l’assetto e la distribuzione del peso tra prua e poppa: attraverso una valvola e un ventilatore, il pilota regola lo scarico e il pompaggio di aria per scendere o salire di quota, regolandosi in rapporto dal gas di sollevamento tipico di questi apparecchi che in gergo tecnico vengono appunto definiti “Lighter than Air” (Lta), ossia “più leggeri dell’aria”.

È per questo che la dotazione comprende anche una zavorra d’acqua, fino a 700 litri, che consente al pilota di modificare il peso dell’apparecchio durante il volo e all’equipaggio di terra di non farlo sollevare, quando è fermo, riempiendone il serbatoio. Tre motori a quattro cilindri da 200 cavalli ciascuno, ai lati della busta e in coda, offrono una spinta che può arrivare a 125 chilometri orari. Basta la potenza di un Suv di alto livello (600 CV) per mandare avanti questo gigante dei cieli, di 8.425 metri cubi di volume (alto 18 metri e largo 19,4), per un peso massimo di 8,97 tonnellate. L’autonomia di volo è di 24-40 ore, per un‘altitudine massima di 3mila metri. Oltre all’equipaggio di volo, di cui fanno parte il pilota e l’assistente, intorno al dirigibile ruota un ampio team composto da capo meccanico, capo tecnico elettronico e una serie di altri servizi, il tutto coordinato da un capo equipaggio. In patria, la società che gestisce i voli offre biglietti da 260 euro per un’esperienza di 30 minuti a 870 euro per due ore, intorno al Lago di Costanza. Dopotutto forse, l’alternativa “slow” al turismo spaziale esiste già, da oltre cent’anni.

