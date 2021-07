Arriva il teaser della terza stagione di Sex Education

19 July 2021 – 17:30

https://www.youtube.com/watch?v=Rqtun9TvCGg

Le porte della scuola più piccante della serialità internazionale stanno per riaprire: è quello che ci comunica il primo teaser ufficiale della terza stagione di Sex Education, che ci immerge in un finto spot per il liceo di Moordale, fin dal primo episodio al centro della serie Netflix. In questo caso vediamo i giovani personaggi intenti, anche se non del tutto convinti, a promuovere il proprio istituto come un esempio di rigore morale, efficacia didattica e serietà, tutti ingredienti per costruire dei futuri adulti di successo. Tutto merito della nuova preside, la signora Haddon, interpretata dalla new entry Jemima Kirke, che molti ricorderanno nella serie Girls di Lena Dunham o in Maniac.

Non si svela molto di quello che accadrà nei nuovi episodi, a dire il vero, ma già possiamo immaginare che nella scuola ci sarà una piccola, grande rivoluzione: dopo l’allontanamento del preside precedente, il signor Groff, intatti, la nuova direttrice cercherà di raddrizzare il destino della scuola imponendo una nuova divisa, un nuovo comitato scolastico e altri provvedimenti molto severi. Serviranno a placare i bollenti spiriti dei giovani protagonisti? Se li abbiamo imparati a conoscere bene nelle scorse due stagioni, probabilmente no.

Nel cast della serie, come si può vedere anche in questa nuova anticipazione, torneranno i volti storici Asa Butterfield, Emma Mackey, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Tanya Reynolds, Patricia Allison, e -anche se non si vedono qui- non mancheranno Ncuti Gatwa e Gillian Anderson. Fra le new entry, oltre a Kirke, vedremo Jason Isaacs (The OA, Star Trek: Discovery) nei panni Peter Groff, il fratello più di successo del signor Groff, Dua Saleh in quelli di Cal, studente non-binary, e Indra Ové, madre affidataria di Elsie. I nuovi episodi di Sex Education debutterano su Netflix dal prossimo 17 settembre.

