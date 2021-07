Anche in Italia c’è il delivery super rapido e la spesa arriva a casa in 10 minuti

19 July 2021 – 9:00

(Foto: Gorillas)Una manciata di minuti, giusto il tempo di fare un caffè con la moka. Sono quelli che impiegano i servizi di delivery super rapido come Gorillas o Macai per recapitare la spesa davanti alla porta di casa. Dal clic di invio dell’ordine sull’app al citofono che suona passano 10, massimo 15 minuti. È la nuova frontiera della consegna a domicilio: il quick market, con i suoi magazzini di quartiere (detti dark store) e i rider che sfrecciano su mezzi ecologici, sta sbarcando anche in Italia, a partire da Milano. E per la fine dell’anno pure Glovo si adeguerà. Ecco quali sono e come funzionano le startup che garantiscono agli smemorati o a chi è sempre impegnato di poter ricevere la spesa a casa nel giro di pochi minuti.

Gorillas

(Foto: Gorillas)Nato a Berlino nel maggio del 2020, Gorillas ora è presente in quasi 60 città europee, compresa Milano. Un successo che pare inarrestabile per la startup, fondata da Kağan Sümer e Jörg Kattner, che consegna la spesa in 10 minuti. Come funziona? A disposizione degli utenti ci sono oltre 1.500 prodotti, di quelli che si possono trovare normalmente al supermercato: dalle confezioni di spaghetti alla frutta fino a saponi e deodoranti. Basta ordinare ciò che serve tramite l’app e, pagando un costo di consegna di 1,80 euro, entro 10 minuti si riceve tutto a casa. I rider si muovono con la bici elettrica e i tempi rapidissimi sono resi possibili dalla presenza capillare di magazzini di quartiere, non aperti al pubblico, chiamati dark store. A Milano sono coperte solo alcune zone, che si possono verificare sul sito.

Blok

(Foto: Blok)È arrivata a Milano (e presto è attesa a Roma) Blok, startup che ha debuttato in Spagna pochi mesi fa. Il funzionamento è simile a quello di Gorillas: dark store di quartiere (a Milano per il momento in zona Navigli), rider regolarmente assunti che si spostano con le bici elettriche, spesa recapitata a casa entro 10 minuti dall’ordine. La consegna è gratuita e i prodotti spaziano dal cibo ai detergenti per la casa, dalla birra allo shampoo. Dietro al questa impresa ci sono due ex-manager di Glovo, Uber e Deliveroo, Vishal Verma e Hunab Moreno, che hanno l’obiettivo di creare un delivery più sostenibile.

Macai

(Foto: Macai)Nato come supermercato online durante la pandemia in risposta alle lunghe code (fisiche e virtuali) per assicurarsi la spesa, Macai ha da poco cambiato pelle, trasformandosi in quick market. La consegna (che costa 1,90 euro) è garantita entro 15 minuti e al momento il servizio è disponibile solo in alcune aree di Milano, collegate ai magazzini di quartiere. Anche in questo caso i rider usano solo biciclette elettriche per spostarsi e consegnano la spesa tutti i giorni fino alle 22.

