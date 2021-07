20 anni di Final Fantasy X: perché è importante ricordare la romantica epopea di Yuna e Tidus

19 Luglio 2021 – 11:29

Un anniversario da ricordare, perché in Final Fantasy X c’è l’esaltazione dell’amicizia sì, ma ancor più dell’amore; c’è l’intrigo politico; c’è la riflessione sull’aldilà, sul potere della religione; c’è l’intreccio composto da singole storie che in maniera delicata e profonda confluiscono in un’unica grande avventura dal finale struggente.Continua a leggere



Un anniversario da ricordare, perché in Final Fantasy X c’è l’esaltazione dell’amicizia sì, ma ancor più dell’amore; c’è l’intrigo politico; c’è la riflessione sull’aldilà, sul potere della religione; c’è l’intreccio composto da singole storie che in maniera delicata e profonda confluiscono in un’unica grande avventura dal finale struggente.

Continua a leggere Un anniversario da ricordare, perché in Final Fantasy X c’è l’esaltazione dell’amicizia sì, ma ancor più dell’amore; c’è l’intrigo politico; c’è la riflessione sull’aldilà, sul potere della religione; c’è l’intreccio composto da singole storie che in maniera delicata e profonda confluiscono in un’unica grande avventura dal finale struggente.

Fonte: Fanpage Tech