128GB di affidabilità per le vacanze con la pendrive USB-C di SanDisk

19 Luglio 2021 – 19:49

Su Amazon una delle migliori chiavette USB a doppia interfaccia Type-A e Type-C, la SanDisk Ultra Dual Luxe, è in offerta nel taglio da 128GB.

The post 128GB di affidabilità per le vacanze con la pendrive USB-C di SanDisk appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico