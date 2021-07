Thales Alenia Space costruirà la Axiom Space Station

18 Luglio 2021 – 13:49

Thales Alenia Space costruirà i primi due moduli della Axiom Space Station che sostituirà la Stazione Spaziale Internazionale a partire dal 2030.

The post Thales Alenia Space costruirà la Axiom Space Station appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico