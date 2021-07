Telescopio Hubble: hardware di backup attivato

18 July 2021 – 10:00

Gli ingegneri della NASA hanno attivato le unità di backup del telescopio Hubble, risolvendo il problema hardware rilevato il 13 giugno.

