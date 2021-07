Il co-fondatore di Ethereum molla le crypto

18 Luglio 2021 – 13:49

Anthony Di Iorio lontano dalle criptovalute: si dedicherà a tempo pieno alla filantropia, dando vita entro il prossimo anno a una fondazione.

The post Il co-fondatore di Ethereum molla le crypto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico