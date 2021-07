Biden vs Facebook su vaccini e disinformazione

18 Luglio 2021 – 13:49

La Casa Bianca e il social ai ferri corti: in discussione il ruolo delle piattaforme nell’informare i cittadini a proposito della campagna vaccinale.

