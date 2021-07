Pocket Casts è di Automattic: WordPress e podcast

17 July 2021 – 13:00

Dopo Tumblr e Day One, anche Pocket Casts finisce nelle mani di Automattic: prevista una profonda integrazione tra WordPress e i podcast.

