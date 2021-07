Fornite potrebbe ospitare un concerto di Ariana Grande

17 Luglio 2021 – 17:29

Un leaker ha diffuso un rumor secondo il quale il battle-royale di Epic Games accoglierà presto un grande concerto con protagonista la pop-star Ariana Grande. Inoltre, pare già che la software house abbia effettuato alcuni test in-game per l'evento: da qui l'ipotesi che non bisogna attendere molto per vederlo realizzato.



Fonte: Fanpage Tech