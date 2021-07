Fastweb sceglie Amdocs per modernizzare gli OSS

17 Luglio 2021 – 13:49

L’operatore ha scelto le soluzioni proposte da Amdocs per semplificare i sistemi di rete e migliorare i servizi offerti ai clienti.

