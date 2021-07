AGCOM: solo 2,1 milioni di accessi con FTTH

17 Luglio 2021 – 13:49

In base ai dati pubblicati da AGCOM, le connessioni con tecnologia FTTH sono circa 2,1 milioni, mentre quelle FTTC sono oltre 9,6 milioni.

