She Said è il film che racconta l’inchiesta sullo scandalo Weinstein

16 July 2021 – 14:30

S’intitola She Said e racconta le indagini sugli abusi perpetrati dal produttore cinematografico Harvey Weinstein, da cui è partito il movimento #MeToo. Annunciato nelle scorse ore, il film – prodotto da Universal – ha per protagoniste Carey Mulligan e Zoe Kazan nei panni di Megan Twohey e Jodi Kantor, le due giornaliste del New York Times responsabili dell’inchiesta del 2017 – vincitrice del premio Pulitzer – che ha poi portato all’arresto dell’uomo e alla sua condanna a 23 anni di reclusione.

Il libro frutto del reportage, She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, è dunque diventato una sceneggiatura, adattata da Rebecca Lenkiewicz, autrice tra gli altri degli script dei film Ida e Colette; mentre alla regia c’è Maria Schrader, che di recente è distinta per l’acclamata serie Netflix Unorthodox. Le riprese dovrebbero iniziare quest’estate, mente l’uscita nelle sale è prevista, almeno negli Stati Uniti, per novembre 2022.

L’articolo di Twohey e Kantor, uscito in contemporanea all’exposé di Ronan Farrow, con le stesse accuse a Weinstein, ha dato il via a un vero e proprio movimento di sensibilizzazione internazionale, #Metoo, che ha coinvolto nel corso dei mesi molte altre personalità, dall’attore Kevin Spacey al presidente della Cbs Les Moonves. Da allora sono già usciti diversi prodotti audiovisivi dedicati al tema, dal film Bombshell e la serie The Loudest Voice sullo scandalo del fondatore di Fox News Roger Aisles alla docuserie Surviving R. Kelly sui terrificanti comportamenti del noto rapper nei confronti di ragazze anche minorenni.

