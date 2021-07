Satispay si espande nel mercato del welfare aziendale

16 July 2021 – 14:47

Un passo verso i servizi di welfare aziendale, con la prima acquisizione di sempre nel settore “amico” della ristorazione: è il profilo della prima operazione di merger & acquisition (fusione e acquisizione, appunto) mai effettuata da Satispay, la scaleup che fornisce una piattaforma di pagamenti mobile, che ha comprato la startup italiana AdvisorEat. Lo annuncia la fintech, che intende integrare e sviluppare il servizio offerto dalla app lanciata da Stefano Travaglia nel 2017.

AdvisorEat seleziona e consiglia ristoranti per consulenti aziendali e professionisti in trasferta, dalla cucina stellata allo street food gourmet. Sono già 800 i locali convenzionati in oltre 40 province italiane, 16mila gli utenti registrati, che lavorano per aziende italiane e multinazionali. L’app permette di accumulare punti da convertire in gift card, voucher o donazioni benefiche. Satispay, che conta già 1,8 milioni di utenti, prosegue così il suo percorso nel diventare una super app, ossia una piattaforma tramite cui gestire varie attività legate alla gestione del denaro.

“Il settore della ristorazione, e del food in generale, rappresenta una parte considerevole dei nostri 180mila esercenti e la prima categoria merceologica: da sempre guardiamo con interesse a servizi legati a questo ambito”, ammette l’amministratore delegato Alberto Dalmaso, commentando l’operazione che permetterà di acquisire talenti ed espandere l’offerta. E aggiunge: “Porteremo sul mercato soluzioni capaci di rispondere sempre di più all’evoluzione delle politiche aziendali in tema di cura dei propri collaboratori anche alla luce delle nuove modalità di lavoro e del trend che vede circa la metà delle aziende aumentare il proprio impegno in questa direzione”.

Le politiche di welfare aziendale sono cresciute negli ultimi anni, con un’ulteriore accelerazione con la crisi pandemica, come dimostra il report sull’andamento dei premi di produttività divulgato a gennaio 2021 dal ministero del Lavoro: su circa 7.840 accordi aziendali e territoriali attivi, 4.515 (il 57,7%) prevedono misure di welfare aziendale. “Il nostro progetto potrà trovare spazio e accelerazione per crescere come forse mai fino ad oggi avevamo pensato”, conclude Travaglia, fondatore di AdvisorEat.



