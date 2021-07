Parti sicuro con il kit di videosorveglianza EZVIZ scontato di 160 euro

16 July 2021 – 18:52

Su Amazon il kit C3A di EZVIZ con due telecamere e base W2D adatto ad interno ed esterno completamente wireless, è in sconto di ben 160 euro.

The post Parti sicuro con il kit di videosorveglianza EZVIZ scontato di 160 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico