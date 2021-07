Ora puoi salvare nelle bozze le storie Instagram che non hai completato

16 Luglio 2021 – 14:29

Gli sviluppatori hanno deciso di dare agli utenti uno strumento che li aiuterà a pubblicare storie in modo più ragionato. La mossa toglierà autenticità alla sezione, ma è in linea con la trasformazione di Instagram in piattaforma di intrattenimento con un accento marcato sull’esperienza dei creator.Continua a leggere



Gli sviluppatori hanno deciso di dare agli utenti uno strumento che li aiuterà a pubblicare storie in modo più ragionato. La mossa toglierà autenticità alla sezione, ma è in linea con la trasformazione di Instagram in piattaforma di intrattenimento con un accento marcato sull’esperienza dei creator.

Continua a leggere Gli sviluppatori hanno deciso di dare agli utenti uno strumento che li aiuterà a pubblicare storie in modo più ragionato. La mossa toglierà autenticità alla sezione, ma è in linea con la trasformazione di Instagram in piattaforma di intrattenimento con un accento marcato sull’esperienza dei creator.

Fonte: Fanpage Tech