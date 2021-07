Google Search: eliminare le ricerche recenti

16 Luglio 2021 – 19:49

Google permette di eliminare gli ultimi 15 minuti di attività web e di proteggere la cronologia delle ricerche con password, impronta digitale e 2FA.

