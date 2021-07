Binance: in Brasile il Country Manager lascia

16 Luglio 2021 – 16:49

A soli sei mesi di distanza dalla nomina, Ricardo Da Ros libera la sua scrivania augurando il meglio al gruppo per i suoi sviluppi futuri.

The post Binance: in Brasile il Country Manager lascia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico