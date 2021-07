Anche in Giappone una stretta sulle criptovalute

16 July 2021 – 10:25

Tokyo vuol regolamentare la circolazione di crypto e stablecoin, con un’iniziativa che si allinea a quelle già viste in altri paesi di tutto il mondo.

The post Anche in Giappone una stretta sulle criptovalute appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico