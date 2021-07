3 milioni di visualizzazioni dopo, TikTok ha rimosso il video sui denti sbiancati con la formaldeide

16 Luglio 2021 – 20:29

Il video dove un utente di TikTok mostrava che il suo segreto per avere denti bianchi è usare lo smacchiatore per superfici è stato eliminato. Nel frattempo ha raccolto 3 milioni di visualizzazioni. “Rimosso appena abbiamo visto la violazione” spiega l’azienda, che però quel video (indicato in precedenza come pericoloso) doveva già averlo visto.Continua a leggere



Il video dove un utente di TikTok mostrava che il suo segreto per avere denti bianchi è usare lo smacchiatore per superfici è stato eliminato. Nel frattempo ha raccolto 3 milioni di visualizzazioni. “Rimosso appena abbiamo visto la violazione” spiega l’azienda, che però quel video (indicato in precedenza come pericoloso) doveva già averlo visto.

Continua a leggere Il video dove un utente di TikTok mostrava che il suo segreto per avere denti bianchi è usare lo smacchiatore per superfici è stato eliminato. Nel frattempo ha raccolto 3 milioni di visualizzazioni. “Rimosso appena abbiamo visto la violazione” spiega l’azienda, che però quel video (indicato in precedenza come pericoloso) doveva già averlo visto.

Fonte: Fanpage Tech