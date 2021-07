12 spettacolari cinema all’aperto

16 July 2021 – 9:00

I contro: le zanzare. I pro: il fascino di un film sotto le stelle. Se amate i cinema all’aperto fin dal giorno in cui i nonni vi hanno portato in quello sgangheratissimo di un paesino al mare a vedere un cartone animato, vi si stringerà il cuore a scoprire quelli che abbiamo raccolto nella gallery. Soluzioni open air che alla magia della pellicola abbinano location spettacolari o intuizioni geniali.

Dal cinema che propone piccole piscine gonfiabili al posto delle seggiole a quello con le barchette, dalle proiezioni dal Teatro Antico di Taormina fino al maxi-schermo nel cortile del Louvre a Parigi, ecco qualche indirizzo in giro per il mondo fuori dalla norma. Perfetto anche (o soprattutto) in tempi di pandemia.

