Tre campagne di phishing prendono di mira DHL

15 July 2021 – 16:34

Ben tre campagne di phishing attuate facendo leva sulla notorietà del marchio DHL: a scoprirle i ricercatori dell’Antispam Lab di Bitdefender.

